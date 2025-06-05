⁠Энергетические горизонты Азербайджана: уверенное расширение и баланс интересов

БАКУ /Trend/ - Состоявшаяся 2-4 июня Бакинская энергетическая неделя вновь продемонстрировала: Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции как одного из ключевых игроков в глобальной энергетической архитектуре. В условиях, когда энергетическая трансформация в мире часто проходит под влиянием идеологических лозунгов и конъюнктурных ожиданий, страна делает ставку на прагматизм, устойчивость и баланс между традиционными и возобновляемыми источниками энергии.

В рамках Недели был подписан целый ряд стратегических документов, подтверждающих растущий интерес международных партнёров к энергетическим возможностям Азербайджана: от разведки и добычи нефти и газа до солнечной генерации и совместного производства «зелёной» энергии.

Газовая география и новые партнерства

Азербайджан продолжает наращивать свое присутствие на энергетических рынках Европы. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия мероприятия, число стран, в которые Азербайджан экспортирует газ, достигло двенадцати.

"И это еще не конец. Мы все еще находимся в процессе переговоров и инвестиций с некоторыми странами с целью расширения нашей географии поставок. Таким образом, с точки зрения географического охвата трубопроводным газом, считаю, что Азербайджан сейчас является одной из ведущих стран в мировом масштабе", - сказал глава государства.

В этом контексте стоит отметить, что в рамках мероприятия консорциум Shah Deniz объявил о принятии окончательного инвестиционного решения по новому проекту Shah Deniz Compression (SDC) — следующему этапу освоения гигантского газового месторождения "Шах Дениз", из которого природный газ поставляется на мировые рынки. Проект направлен на добычу газа с пониженным пластовым давлением и максимальное извлечение оставшихся ресурсов. Ожидается, что проект позволит дополнительно извлечь около 50 миллиардов кубометров газа и около 25 миллионов баррелей газового конденсата с последующим экспортом.

Также компания bp завершила сделку по приобретению долей участия в двух морских блоках на шельфе Азербайджана в Каспийском море — нефтяном месторождении "Карабах" и "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (ADUA).

Другими важными шагами в нефтегазовой сфере стали соглашения между SOCAR и венгерской MOL Group по совместной разведке, разработке и добыче углеводородов на участке Шамахы-Гобустан, а также присоединение Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) к проекту разработки морского блока «Шафаг-Асиман». Госнефтекомпания Азербайджана также подписала документы о сотрудничестве с такими компаниями, как ExxonMobil Corporation, Gran Tierra Energy Inc.

Эти проекты, помимо наращивания добычи, направлены на углубление энергетической интеграции между странами.

Амбициозные цели "зеленой" повестки

На церемонии открытия Baku Energy Week Президент Ильхам Алиев дал развернутую оценку энергетической стратегии страны: "В нашем случае мы увеличиваем добычу природного газа, чтобы удовлетворить потребности ожидающих этот газ стран, и одновременно вместе с партнерами инвестируем в наши проекты в области зеленой энергетики".

Глава государства отметил, что к 2030 году Азербайджан на основе уже подписанных контрактов и инвестиционных обязательств планирует иметь 6,5 гигаватта установленной мощности возобновляемой энергии, что составит более 35 процентов от нашей общей энергосистемы.

Подписанные на Бакинской энергетической неделе соглашения в сфере солнечной энергетики и электрификации инфраструктуры стали важным шагом в реализации амбициозной стратегии Азербайджана, направленной на достижение более чем 35% доли возобновляемых источников энергии в общей энергосистеме страны к 2030 году.

Так, между министерством энергетики Азербайджана и компанией Enerso Jabrail LLC подписано соглашение об аренде земли под проект солнечной электростанции "Шамс" мощностью 50 мегаватт в Азербайджане. Также был подписан договор об аренде земли под строительство Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт с Universal Solar Azerbaijan.

Кроме того, между министерством энергетики Азербайджана и корпорацией China Energy Engineering Corporation Limited подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве в энергетической сфере. Также были подписаны договоры с ОАО Norm в связи со строительством солнечных электростанций в Джебраиле. Подписан Протокол о внесении соответствующих изменений в документ с целью продления срока действия Меморандума о взаимопонимании в области энергетического перехода между министерством энергетики Азербайджана и компанией Maire Tecnimont S.p.A.

Также акционеры Shafag (Jebrayil) Solar Limited (SJSL), совместного предприятия bp, SOCAR Green и Азербайджанского фонда развития бизнеса (ABDF), объявили об окончательном инвестиционном решении по проекту солнечной электростанции "Шафаг". Это позволяет начать строительство солнечной электростанции переменного тока мощностью 240 МВт в Джебраильском районе Азербайджана.

В то же время инвесторы Сангачальского терминала – bp, SOCAR, TPAO, LUKOYL, Южный газовый коридор, NİKO, MOL, İNPEKS, EksonMobil, ITOCU, ONGC Videsh, Eni, MVM и TotalEnergies – сегодня одобрили проект электрификации Сангачальского терминала (STEL). Этот проект обеспечит подключение терминала к государственной электрической сети, управляемой ОАО "Азерэнержи". Для этого будут построены новые объекты как на территории терминала, так и за его пределами, в том числе новая электрическая подстанция 220/110 кВ.

Эти инициативы не только подкрепляют решимость Азербайджана двигаться к «зеленым» целям, но и демонстрируют устойчивость модели, основанной на сбалансированном развитии как традиционной, так и возобновляемой энергетики, что превращает страну в одного из ключевых игроков глобального энергетического перехода.

Реализм как энергетическая философия

Азербайджан продолжает курс на прагматичную и сбалансированную энергетическую трансформацию, одновременно развивая возобновляемые источники энергии и рационально подходя к использованию традиционных ресурсов. Такая политика, направленная на предотвращение рисков, связанных с резким отказом от ископаемого топлива, находит поддержку со стороны международных энергетических структур, в частности — Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс в эксклюзивном интервью Trend отметил: «Мы не против возобновляемой энергетики — напротив, мы поддерживаем ее развитие. Однако мы уверены, что только на возобновляемых источниках невозможно обеспечить экономический рост и энергетические потребности планеты в будущем. Миру нужно быть реалистичнее и прагматичнее».

Подчеркивая, что нефть и газ по-прежнему составляют 55% мирового энергетического баланса, а с учетом угля — 80%, он добавил: «Это значение практически не изменилось с 1980-х годов. За последние 20 лет в мире было потрачено около 10 триллионов долларов на переход от ископаемого топлива, но этого не произошло. Потребление нефти, угля и газа только увеличивается». ОПЕК прогнозирует, что к концу 2025 года мировой спрос на нефть достигнет исторического максимума — 106 млн баррелей в сутки, а к 2050 году превысит 120 млн.

Таким образом, международная поддержка сбалансированного подхода, продемонстрированная в заявлениях ОПЕК, подтверждает актуальность курса Азербайджана, который не поддается мимолетным трендам, а выстраивает устойчивую и реалистичную модель энергетического будущего.