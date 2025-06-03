Генсек ОПЕК о будущем энергобалансе, тенденциях на нефтяном рынке до 2050 года (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - К 2050 году спрос на нефть превысит 120 миллионов баррелей в сутки, что является значительным показателем.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend на полях Бакинской энергетической недели заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс.

"Для меня большая честь вновь быть в Баку, на Бакинской энергетической неделе, которая в этом году отмечает своё 30-летие. Конечно, мы изучаем рынок всесторонне — не концентрируемся на одной стране или источнике. Прежде всего, мы смотрим на мировую экономику, которая, по нашему мнению, по-прежнему достаточно устойчива. В этом году мы ожидаем экономический рост на уровне около 2,9%, несмотря на некоторые обстоятельства. Мы также анализируем спрос и предложение. Прогнозируется, что в этом году спрос вырастет примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом", - отметил он.

Аль-Гайс подчеркнул, что при оценке предложения ОПЕК учитывает множество факторов: "Мы анализируем рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК или в Декларацию о сотрудничестве. Ожидается, что в этом году предложение из таких стран увеличится примерно на 800 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Большая часть прироста по-прежнему приходится на США. В частности, ОПЕК прогнозирует, что добыча нефти в США в 2025 году увеличится на 330 тысяч баррелей в сутки, в основном за счёт сланцевой нефти. Несмотря на вызовы, которые мы наблюдаем, количество буровых установок в США сокращается. Когда речь заходит о торговле и тарифах, мы всегда оцениваем влияние этих факторов как на спрос, так и на предложение. Например, стоимость сырья, стали и цемента изменяется, что тоже влияет на рынок. Эти процессы всё ещё развиваются и требуют времени".

Генсек отметил, что ОПЕК регулярно, ежемесячно отслеживает основные рыночные параметры.

«Поставки нефти из стран вне ОПЕК или вне рамок Декларации о сотрудничестве поступают из разных источников - Бразилии, Канады, ряда стран Южной Америки и Азии. В этом году мы также фиксируем рост добычи в Китае, в отличие от предыдущих лет, когда она была стабильной. Поэтому дело не только в производстве в США - хотя оно, безусловно, остается важной составляющей глобального баланса спроса и предложения. В июле мы представим обновленный прогноз World Oil Outlook на нашем семинаре. Один из ключевых аспектов - это прагматизм. Мы наблюдаем, что в последние 1–2 года все больше людей подходит к вопросам будущего энергетики с большей долей реализма и здравого смысла", - добавил он.

По словам Аль-Гайса, с учетом роста численности населения на 2 миллиарда человек к 2050 году — при этом основная часть прироста придется на развивающиеся страны за пределами ОЭСР, а также с учётом ускоренной урбанизации, ОПЕК ожидает, что к 2030 году около 500 миллионов человек переедут в новые города по всему миру.

"Вы можете представить, какое количество электроэнергии, газа, бензина, отопления, кондиционирования потребуется этим городам. Мы видим, что в этом году произошло некоторое отступление в ряде политик, нацеленных на переход к альтернативным источникам энергии и ВИЭ. Мы не против возобновляемой энергетики - напротив, мы поддерживаем ее развитие. Однако мы уверены, что только на возобновляемых источниках невозможно обеспечить экономический рост и энергетические потребности планеты в будущем. Миру нужно быть реалистичнее и прагматичнее. Мы в ОПЕК поддерживаем подход ко всем видам энергии. Подчеркиваю — ко всем. Мы поддерживаем развитие ветровой, солнечной энергии, водорода, а также уголь и газ", - сказал он.

По словам генсека, основной вызов - это не использование того или иного источника энергии, а сокращение выбросов.

"Суть Парижского соглашения - в снижении выбросов от всех источников. Именно поэтому ОПЕК придерживается прагматичного и реалистичного подхода", - отметил он.

Аль-Гайс указал, что на сегодня нефть и газ составляют около 55% мирового энергетического баланса.

«Если добавить уголь, то это 80%. И это значение практически не изменилось с 1980-х годов. За последние 20 лет в мире было потрачено около 10 триллионов долларов на переход от ископаемого топлива, но этого не произошло. Потребление нефти, угля и газа только увеличивается. По нашим прогнозам, к концу 2025 года спрос на нефть достигнет 106 миллионов баррелей в сутки - это исторический максимум. А к 2050 году - превысит 120 миллионов баррелей в сутки. Это значительная цифра. Только нефть составляет 30% в мировом энергобалансе, и мы считаем, что этот уровень сохранится и в 2050 году. Следовательно, миру требуются масштабные инвестиции. Эти ключевые сигналы мы и планируем озвучить в нашем прогнозе в июле", - заявил он.

Генсек подчеркнул, что ОПЕК в своих прогнозах учитывает все возникающие тренды.

«Нельзя делать прогноз без учета геополитики, темпов роста экономики, демографических и урбанизационных тенденций. Мы оцениваем данные исключительно с фундаментальной точки зрения - без идеологии, только на основе фактов и цифр. В конечном итоге именно фундаментальные основы всегда побеждают. Надежный прогноз, основанный на хорошем анализе и исследовании - это главное", - сказал он.

Говоря о предстоящем 9-м Международном семинаре ОПЕК, Аль-Гайс отметил, что это флагманское мероприятие организации, которое проводится раз в два года.

"С каждым разом оно становится все успешнее. В этом году семинар пройдёт 9–10 июля в Вене. Мы будем рады присутствию министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и президента COP29 Мухтара Бабаева. Кроме того, в этом году впервые государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR выступит спонсором семинара. Президент SOCAR Ровшан Наджаф также примет участие в мероприятии.

Программа очень насыщенная: три министерских панельных сессии и семь "круглых столов" высокого уровня с участием руководителей компаний и международных организаций. Уже зарегистрировались более тысячи делегатов из стран-членов и не членов ОПЕК, включая Азербайджан, а также представители отрасли. Будущее нашей планеты зависит от того, насколько мы способны работать вместе и думать сообща - именно такую платформу мы создаем. У нас будут и компании, работающие в сфере ВИЭ — такие как Masdar и ACWA Power, обе активно действующие в Азербайджане. Также выступят глава Международного агентства по возобновляемым источникам энергии и министр Индии — самой быстрорастущей страны-потребителя нефти. Мы стремимся объединить широкий круг участников: от представителей государственного и частного секторов до лидеров отрасли. Мы вместе прокладываем путь в будущее энергетики. ОПЕК всегда открыта для диалога на реалистичной основе - мы приветствуем все мнения", - заключил он.