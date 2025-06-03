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В I квартале 2025 года производство в Промышленном квартале Нефтчала увеличилось

Экономика Материалы 3 июня 2025 17:10 (UTC +04:00)
В I квартале 2025 года производство в Промышленном квартале Нефтчала увеличилось
Фото: Нефтчалинский промышленный район

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2025 года в Промышленном квартале Нефтчала произведено продукции на 17,2 миллиона манатов.

Об этом во вторник Trend сообщил пресс-секретарь Агентства развития экономических зон при министерстве экономики Азербайджана Эльчин Кязимов.

Он отметил, что на сегодняшний день статус резидента в Промышленном квартале Нефтчала получили шесть субъектов предпринимательства с общим инвестиционным портфелем свыше 63 миллионов манатов. Пять из них уже начали свою деятельность.

"По его словам, на реализованные к настоящему времени проекты предпринимателями было вложено около 50 миллионов манатов инвестиций, в результате чего создано 317 постоянных рабочих мест.

До настоящего времени резидентами промышленного квартала Нефтчала было реализовано продукции на сумму 228 миллионов манатов, из которых 1,4 миллиона манатов пришлось на экспорт.

В первом квартале 2025 года в Промышленном квартале было произведено продукции на сумму 17,2 миллиона манатов, что более чем в 6,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года",- добавил он.

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