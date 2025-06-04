ASCO ввела в эксплуатацию новый буксир

БАКУ /Trend/ - Введен в эксплуатацию буксир «Сарсанг», построенный на Судоремонтно-строительном Заводе «Зых» компании ASCO, входящей в состав холдинга AZCON.

Как сообщили в среду Trend в ASCO, судно принято на баланс Каспийского Морского Нефтяного Флота.

"Длина буксира «Сарсанг» составляет 24,72 метра, ширина 6,60 метра, высота борта 3 метра, осадка 1,6 метра. Максимальная скорость судна 9 узлов, грузоподъёмность на палубе до 3 тонн.

Это шестое судно, построенное на Заводе «Зых». Ранее были сданы в эксплуатацию однотипные буксиры «ASCO 1», «Тертерчай», «Хекеричай», «Бергюшадчай» и «Азых».

Судно спроектировано инженерами ООО «ASCO Engineering» в соответствии с международными стандартами.

Назначение буксира — выполнение буксировочных и маневровых операций в акватории порта, на рейде и в прибрежной зоне на расстоянии до 20 морских миль от берега, а также перевозка экипажа, персонала и различных палубных грузов.

Отметим, что с 2017 года на Судоремонтно-строительном Заводе «Зых» ведётся судостроительная деятельность на основании соответствующей сертификации, наряду с профессиональными услугами по судоремонту и морскому инжинирингу",- говорится в сообщении ASCO.

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