Текущие тарифы на отопление в разы ниже реальных - начальник управления "Азерэнержи"

БАКУ /Trend/ - Текущие тарифы на отопление в 4-13 раз ниже реальных.

Об этом заявил начальник технико-производственного управления ОАО "Азерэнержи" Вагиф Тагиев во время выступления на общественных слушаниях комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса в связи с законопроектом "О теплоснабжении", сообщает Trend.

"Согласно решению Тарифного совета, за отопление 1 квадратного метра площади в течение сезона установлен тариф в 30 гяпик. Согласно действующему тарифу, оптовая цена тепловой энергии "Азерэнержи" "Азеристиликтачхизат" составляет 3 маната. В зданиях, построенных и введенных в эксплуатацию после 1990-х годов, для обогрева 1 квадратного метра жилой площади требуется 60-80 киловатт-часов энергии, в зданиях, построенных до 1990-х годов, - 150-160 киловатт-часов. Стоимость тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра площади за месяц колеблется в пределах 24-80 гяпик. А на этот сезон установлено 30 гяпик. Себестоимость тепловой энергии Бакинской ТЭЦ составляет 42,5 маната. Мы продаем его за 3 маната. Нынешние тарифы в 4-13 раз ниже реальных", - отметил он.

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