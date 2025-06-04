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Стартовал второй день Бакинского энергетического форума

Экономика Материалы 4 июня 2025 09:28 (UTC +04:00)

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Начал работу второй день 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума (Baku Energy Forum).

Форум проходит в рамках 30-й Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week), которая также включает в себя 30-ю юбилейную Международную Каспийскую нефтегазовую выставку Caspian Oil and Gas, 13-ю Каспийскую международную выставку по энергетике и зеленой энергии Caspian Power.

Отметим, что в этом году Бакинская энергетическая неделя принимает 267 компаний из 39 стран. География участников охватывает весь энергетический ландшафт — от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки.

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