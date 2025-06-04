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Мераб Двалишвили и Белал Мухаммад станут звездными гостями турнира UFC в Баку

Общество Материалы 4 июня 2025 18:08 (UTC +04:00)
Мераб Двалишвили и Белал Мухаммад станут звездными гостями турнира UFC в Баку

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Чемпион UFC в суперлегком весе, грузинский боец Мераб Двалишвили и экс-чемпион организации в полусреднем весе, американский боец Белал Мухаммад станут звездными гостями турнира UFC в Баку.

Об этом Trend сообщили в операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Отмечается, что турнир состоится 21 июня в Baku Crystal Hall. Билеты можно приобрести на платформе iticket.az.

Главным событием бакинского вечера UFC станет бой между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Вторым главным событием станет бой между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и чилийцем Игнасио Бахамондесом в легком весе.

В рамках турнира в октагон также выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев. Их соперниками станут бразилец Николас Мотта и кыргызстанец Мыктыбек Оролбай соответственно.

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