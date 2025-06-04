Загрязненные Арменией реки, впадающие в Араз, угрожают экологической безопасности Азербайджана - Сабит Багиров

БАКУ /Trend/ - Реки, загрязненные на территории Армении, впадают в реку Араз, что ставит под угрозу экологическую безопасность территорий Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил член Коалиции НПО Enviromental Protection First Сабит Багиров на брифинге НПО по Мецаморской АЭС.

По его словам, обеспокоенность по поводу загрязнения Араза была также выражена в Иране в феврале этого года.

"Вся территория Азербайджана находится под угрозой из-за этих экологических рисков. СМИ должны поднимать эту проблему и привлекать внимание международных организаций", - отметил он.

Багиров также подчеркнул неожиданность инициативы, с которой выступили 33 организации из Турции.

"Это свидетельствует о том, что экологические проблемы, вызванные деятельностью Армении, уже вызывают обеспокоенность не только в Азербайджане, но и в Турции и Иране. В Армении насчитывается более 900 горнодобывающих предприятий, из которых 24 работают с драгоценными металлами, а остальные — с инертными материалами, такими как щебень и прочие", - добавил он.

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