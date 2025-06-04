Салим Бабуллаоглу избран действительным членом Европейской академии наук и искусств, в которой состоят нобелевские лауреаты

БАКУ /Trend Life/ - Секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу избран действительным членом Европейской академии наук и искусств, сообщает Trend Life.

"Находясь с визитом в Молдове, получил официальное письмо от президента Европейской академии наук и искусств Клауса Майнцера и руководителя отдела сотрудничества с членами академии Ингрид Фирталер. В письме отмечалось, что Академии 35 лет, и в ней состоят 1900 членов со всего мира, большинство из европейский стран, представляющие различные области науки и искусства (гуманитарные науки, медицина, искусство, естественные науки, социальные науки, право и экономика, технические и экологические науки, а также мировые религии). Центральный офис Академии расположен в Зальцбурге, Австрия. Среди членов - 29 лауреатов Нобелевской премии. Существует три категории членства: действительные члены, почётные члены и президиум. Меня избрали по категории "Искусство", выдвижение было от румынской стороны. Я также получил приглашение на церемонию инаугурации новых членов, которая пройдёт в марте следующего года в Зальцбурге. Благодарю всех, кто выдвинул и поддержал мою кандидатуру, а также господина Клауса Майнцера", - сказал Trend Life Салим Бабуллаоглу.

Отметим, что Салим Бабуллаоглу - почетный член Союза писателей Казахстана, Кыргызстана, и Бишкекского ПЕН, дипломант European Poet of Freedom, обладатель медалей Иво Андрича (Сербская Королевская Академия), Михая Эминеску (Румыния), ТЮРКСОЙ "За вклад в тюркскую культуру и искусство". Поэт года (2025)/Orpeus Text Awards/ США, Техас (Dallas& Kleyton, Oklahoma), "Mundus Artium Press".

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