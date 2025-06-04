В Лачине представлены праздничные мероприятия в рамках года "Культурная столица СНГ" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лачине в рамках года "Культурная столица СНГ 2025" на живописном берегу реки Хакари состоялся торжественный гала-концерт, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Среди гостей были представители государственных и общественных структур, деятели культуры Азербайджана и стран Содружества Независимых Государств, а также жители Лачина, вернувшихся в родные края.

Концертная программа была открыта "Азербайджанской сюитой" в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля танца. Публике также были представлены танцы "Гайтаги" и "Узундере" - яркие образцы национальной хореографической традиции.

Певица Сабина Араблы под аккомпанемент балабаниста Рафаэля Аскерова проникновенно исполнила азербайджанскую народную песню "Сары гялин". Колоритный танец "Кыргыз чырагы" был представлен ансамблем танца "Дилгир" из Кыргызстана.

Особое место в концертной программе было отведено великому азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли, 140-летие которого в этом году широко отмечается. Заслуженный артист Рамиль Гасымов исполнил знаменитый романс композитора "Без тебя", а затем выступил в дуэте с заслуженной артисткой Инарой Бабаевой с арией из оперетты "Аршин мал алан". Под сопровождение казахстанского этнографического ансамбля "Кулансаз" прозвучала песня "Өз елім" в исполнении Накыбека Жараза, Джексембила Адилета и Нурлана Ашимова.

Особую краску гала-концерту придали студенты Белорусского университета искусств, исполнившие народный танец "Лявониха".

Народная артистка Симара Иманова исполнила песню Бахрама Насибова "Карабах", а заслуженный артист Хайям Мустафазаде - бессмертную композицию Муслима Магомаева "Синяя вечность". Певец из Таджикистана Афзал Сафарзода тронул сердца зрителей исполнением "Дилбари ман".

Ансамбль "Гая" представил известную народную песню "Лачин", а также произведение Васифа Адыгёзалова "Мой край родной". Ансамбль народной песни и танца "Воронежские девчата" из России исполнил песню "Кружева елецкие".

Ансамбль "Шодлик" из Узбекистана представил композицию "Узбекский букет".

Гала-концерт завершился выступлением народного артиста Полада Бюльбюльоглу, исполнившего песни "Мой Карабах" и " Мой счастливый Азербайджан", под аккомпанемент танцев Азербайджанского государственного ансамбля танца (соло - заслуженная артистка Этери Джафарова)

Каждый музыкальный и танцевальный номер сопровождался бурными аплодисментами благодарных зрителей.

В рамках торжеств в живописной местности Сейренгах - на одной из самых высоких и живописных точек Лачина - была открыта международная художественная выставка под символичным названием "Цвета единства". Цель выставки - представить богатство культурного и художественного наследия стран СНГ и способствовать укреплению дружбы и творческого сотрудничества между народами региона.

Среди участников выставки — известные художники из различных стран - Юлия Жукова (Россия), Кирилл Орсик (Беларусь), Бобир Вахобжанов (Узбекистан), Аийп Алакунов (Казахстан), Оралбек Кабоке (Кыргызстан), Абдурахим Джаборов (Таджикистан), Вугар Алиев, Азер Абдуллаев, Эльдар Бабазаде (Азербайджан).

Выставка стала не только демонстрацией эстетического разнообразия культурных традиций, но и мощным художественным жестом единения. Особенно запоминающимся моментом стала инициатива в рамках проекта Art in Action, где девять художников совместно работали над созданием единого произведения на тему Лачина.

Каждый из них отразил своё индивидуальное восприятие города на общем холсте, что стало выражением идеи о том, как уникальные художественные языки могут сливаться в гармоничное целое. Итоговая работа, объединившая таланты и идеи, будет подарена городу Лачин как символ этого значимого события.

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