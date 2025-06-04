В парламент Азербайджана поступил новый законопроект "О газоснабжении"

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил новый законопроект "О газоснабжении".

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов, выступая на общественных слушаниях комитета по законопроекту "О теплоснабжении".

"Принятый нами закон “Об энергоэффективности”, новый законопроект "О газоснабжении", который уже поступил в Милли Меджлис, другие законы, принятые нами до этого, ведут к развитию этой сферы. За короткий промежуток времени наблюдаются очень положительные результаты", - сказал он.