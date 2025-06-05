Назван объем экспорта сельхозпродукции из иранской провинции Абадан в Кувейт

БАКУ /Trend/ - Во 2-й месяц текущего иранского года (21 апреля-21 мая 2025 года) из района Абадан провинции Хузистан, расположенной на юго-западе Ирана, в Кувейт было экспортировано 1,6 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ начальник управления сельского хозяйства района Абадан провинции Хузистан Хусейн Даштинежад.

По его словам, были экспортированы бобовые, бамия, фисташки и другая продукция.

Даштинежад отметил, что продукция экспортировалась через порты Арвандкенар, Джавибде и Абадан, а также через международный аэропорт Аятолла Джами.

Представитель провинции сказал, что в текущем году ожидается увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции из района Абадан.

Отметим, что за прошлый иранский год (20 марта 2024-20 марта 2025) из района Абадан было экспортировано более 13 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, в том числе лук, картофель, хурма, арбузы, бамия, шафран и др.