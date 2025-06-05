Узбекистан и китайская Lushang Group обсудили новые инвестиционные проекты

ТАШКЕНТ /Trend/ – Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Ильзат Касимов 3 июня 2025 года провёл переговоры с делегацией китайской корпорации Lushang Group, сообщили в министерстве, передает Trend.

Согласно информации, стороны рассмотрели возможности реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Узбекистана. Обсуждение охватило перспективы создания современных логистических центров, локализации производства фармацевтической продукции, а также открытия образовательных учреждений при участии компании.

По итогам встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии сотрудничества и договорились о дальнейших шагах по реализации обсуждённых инициатив.

Lushang Group — государственная корпорация, основанная в 1992 году в провинции Шаньдун, КНР. Холдинг осуществляет деятельность в сферах торговли, здравоохранения, финансов, логистики, образования и инвестиций. Совокупный объем активов компании составляет $185 миллионов.