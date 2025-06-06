Китайское предприятие по производству лифтов заинтересовано в сотрудничестве с Азербайджаном
Китайский производитель лифтов Fareo Elevator выразил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном и намерен представить свою продукцию на местном рынке. Представитель компании отметил высокий уровень качества лифтов и выразил надежду на рост спроса в связи с развитием градостроительства в стране.
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