Китайское предприятие по производству лифтов заинтересовано в сотрудничестве с Азербайджаном

Китайский производитель лифтов Fareo Elevator выразил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном и намерен представить свою продукцию на местном рынке. Представитель компании отметил высокий уровень качества лифтов и выразил надежду на рост спроса в связи с развитием градостроительства в стране.

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