SOCAR представила работы по инициативам декарбонизации в Туркменистане

БАКУ/ Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф выступил на Международной научно-практической конференции в Ашхабаде - столице Туркменистана.

Как сообщили в пятницу Trend в SOCAR, темой выступления стало «Экологические аспекты применения инновационных технологий при разработке углеводородных месторождений», в которой Р.Наджаф затронул основные вызовы устойчивого развития на пересечении энергетики, технологий и экологии.

Было отмечено, что говоря о цели SOCAR по достижению «чистого ноля» к 2050 году, инициативах по декарбонизации и шагах, предпринимаемых в этом направлении, Ровшан Наджаф предоставил информацию о проектах возобновляемой энергетики, реализуемых SOCAR Green, низкоуглеродных решениях, а также о проделанной работе по мониторингу выбросов метана с помощью технологии спутникового наблюдения.

"Президент SOCAR отметил, что Азербайджан активно участвует в борьбе с глобальными изменениями климата, и подчеркнул, что проведение столь авторитетного мероприятия, как COP29, в Баку является ярким свидетельством чуткого подхода страны к экологическим вопросам", - говорится в сообщении SOCAR.

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