Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

По итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Душанбе подписан ряд документов

Экономика Материалы 5 июня 2025 12:29 (UTC +04:00)
По итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Душанбе подписан ряд документов

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Душанбе подписан ряд документов.

Как сообщает в четверг Trend, подписание документов состоялось 5 июня в столице Таджикистана Душанбе в рамках заседания Совета глав правительств стран-членов Содружества Независимых Государств.

Отмечается, что документы, в частности, касаются: сотрудничества государств в развитии отраслей тяжелого машиностроения, легкой промышленности, гармонизации национальных систем организации воздушного движения, сотрудничества в области охраны здоровья населения, решения о Форуме волонтеров СНГ, развития объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран–участниц СНГ, учреждения нагрудного знака «За развитие туризма в СНГ», межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости