Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В мечети Тезепир в Баку совершен праздничный намаз

Общество Материалы 6 июня 2025 09:15 (UTC +04:00)
В мечети Тезепир в Баку совершен праздничный намаз

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 6 июня по случаю праздника Гурбан в мечети Тезепир в Баку совершен праздничный намаз.

Как сообщает в пятницу Trend, в праздничном намазе приняли участие жители города, иностранцы, проживающие в стране, и ряд религиозных деятелей.

Праздничный намаз прошел под руководством председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Отметим, что в этом году праздник Гурбан в Азербайджане отмечается 6-7 июня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости