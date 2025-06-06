БАКУ /Trend/ - 6 июня по случаю праздника Гурбан в мечети Тезепир в Баку совершен праздничный намаз.

Как сообщает в пятницу Trend, в праздничном намазе приняли участие жители города, иностранцы, проживающие в стране, и ряд религиозных деятелей.

Праздничный намаз прошел под руководством председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Отметим, что в этом году праздник Гурбан в Азербайджане отмечается 6-7 июня.

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