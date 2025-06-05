«McDonald’s Azərbaycan» выделит стипендии студентам Карабахского университета (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 2 июня в городе Ханкенди в рамках Карабахского форума по образованию и партнёрству был подписан меморандум о сотрудничестве между “McDonald’s Azərbaycan” и Фондом развития образования при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Меморандум подписали генеральный директор компании “McDonald’s Azərbaycan” Оскар Богопольский и председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов. Документ предусматривает поддержку специальной стипендиальной программы для студентов Карабахского университета.

В учебном году 2025–2026, при поддержке “McDonald’s Azərbaycan”, стипендии будут предоставлены 25 студентам Карабахского университета. Общая сумма стипендий на один учебный год составит 50 000 манатов. Список студентов будет сформирован университетом и представлен в Фонд развития образования.

Одним из ключевых пунктов подписанного меморандума является предоставление специальной скидки студентам всех вузов Азербайджана во всех ресторанах McDonald’s в рамках проекта “Tələbə Plus”.

Эта инициатива отражает стремление “McDonald’s Azərbaycan” поддерживать социальные проекты в сфере образования и вносить вклад в развитие будущих поколений. Компания рассматривает инвестиции в образование и благополучие студентов как неотъемлемую часть своей стратегии корпоративной социальной ответственности.

Отметим, что в Карабахском форуме по образованию и партнёрству приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, представители государственных структур, частного сектора и профессорско-преподавательский состав университета.