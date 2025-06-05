Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

«McDonald’s Azərbaycan» выделит стипендии студентам Карабахского университета (ФОТО)

Общество Материалы 5 июня 2025 11:06 (UTC +04:00)
«McDonald’s Azərbaycan» выделит стипендии студентам Карабахского университета (ФОТО)
Фото: McDonald’s

Читайте Trend в

БАКУ/ Trend/ - 2 июня в городе Ханкенди в рамках Карабахского форума по образованию и партнёрству был подписан меморандум о сотрудничестве между “McDonald’s Azərbaycan” и Фондом развития образования при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Меморандум подписали генеральный директор компании “McDonald’s Azərbaycan” Оскар Богопольский и председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов. Документ предусматривает поддержку специальной стипендиальной программы для студентов Карабахского университета.

В учебном году 2025–2026, при поддержке “McDonald’s Azərbaycan”, стипендии будут предоставлены 25 студентам Карабахского университета. Общая сумма стипендий на один учебный год составит 50 000 манатов. Список студентов будет сформирован университетом и представлен в Фонд развития образования.

Одним из ключевых пунктов подписанного меморандума является предоставление специальной скидки студентам всех вузов Азербайджана во всех ресторанах McDonald’s в рамках проекта “Tələbə Plus”.

Эта инициатива отражает стремление “McDonald’s Azərbaycan” поддерживать социальные проекты в сфере образования и вносить вклад в развитие будущих поколений. Компания рассматривает инвестиции в образование и благополучие студентов как неотъемлемую часть своей стратегии корпоративной социальной ответственности.

Отметим, что в Карабахском форуме по образованию и партнёрству приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, представители государственных структур, частного сектора и профессорско-преподавательский состав университета.

«McDonald’s Azərbaycan» выделит стипендии студентам Карабахского университета (ФОТО)
«McDonald’s Azərbaycan» выделит стипендии студентам Карабахского университета (ФОТО)
«McDonald’s Azərbaycan» выделит стипендии студентам Карабахского университета (ФОТО)
«McDonald’s Azərbaycan» выделит стипендии студентам Карабахского университета (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости