В Азербайджане будет построено новое медицинское учреждение

В поселке Маштага города Баку запланирован второй этап строительства Специализированного наркологического учреждения. Хотя Министерство здравоохранения инициировало подготовительные меры несколько месяцев назад, строительные работы пока не начались, так как не выбрана подрядная организация. Ведомство вновь объявило тендер. Первый этап строительства стартовал в конце 2023 года.

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