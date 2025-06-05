Названа сумма компенсаций вкладчикам двух закрывшихся азербайджанских банков
По состоянию на 30 декабря 2024 года, по находящемуся в процессе ликвидации ОАО Günay Bank выплачена компенсация в размере 34,3 миллиона манатов
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