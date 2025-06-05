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США и Украина обсудили шаги по разрешению украинского конфликта

США Материалы 5 июня 2025 06:13 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау провел встречу с официальными лицами Украины, сообщили в Госдепартаменте США, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Украине.

"Заместитель госсекретаря напомнил о призыве президента Трампа к продолжению дипломатических усилий и обсудил следующие шаги после встречи украинской и российской делегаций 2 июня в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Отмечено, что во встрече с заместителем госсекретаря США приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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