США и Украина обсудили шаги по разрешению украинского конфликта

БАКУ /Trend/ - Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау провел встречу с официальными лицами Украины, сообщили в Госдепартаменте США, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Украине.

"Заместитель госсекретаря напомнил о призыве президента Трампа к продолжению дипломатических усилий и обсудил следующие шаги после встречи украинской и российской делегаций 2 июня в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Отмечено, что во встрече с заместителем госсекретаря США приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.