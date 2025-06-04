В Дании прошло мероприятие по случаю Дня независимости Азербайджана (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - В Копенгагене состоялось еще одно мероприятие, посвященное 28 Мая – Дню независимости Азербайджана и 107-й годовщине образования Азербайджанской Демократической Республики.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что в мероприятии, организованном датско-азербайджанским обществом "Вэтэн" в Центре культуры "MusikTeatret Albertslund", наряду с местными жителями, приняли участие более 70 представителей диаспоры из разных городов соседней Швеции, а также дипломаты, аккредитованные в этой стране.

Председатель общества "Вэтэн" М.Алиева назвала 28 Мая славной страницей в истории независимости Азербайджана, торжеством национальной воли нашего народа и отметила, что с гордостью отмечается создание первой на Востоке демократической и светской республики.

Первый секретарь посольства Азербайджана в Швеции Аскер Нагиев подробно рассказал об истории Азербайджанской Демократической Республики.

В рамках мероприятия был показан художественно-документальный фильм "Последнее заседание" об АДР.

Затем мероприятие продолжилось концертной программой с участием выпускницы Бакинской музыкальной академии, а также Высшей школы музыки и театра Франкфурта-на-Майне, ныне проживающей в Швеции Айнур Меликовой.

В завершение прозвучало стихотворение "Азербайджан".

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