Один из резидентов "Экономической зоны долины Араз" будет производить товары для малярных работ
В промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" 17 субъектам предпринимательства предоставлен статус резидента
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