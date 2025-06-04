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MVM работает над заключением долгосрочного контракта с SOCAR - гендиректор

Экономика Материалы 4 июня 2025 14:50 (UTC +04:00)
MVM работает над заключением долгосрочного контракта с SOCAR - гендиректор

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Компания MVM стремится к заключению долгосрочного контракта с SOCAR.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный директор MVM CEEnergy Габор Орбан, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Мы очень гордимся тем, что стали первой центральноевропейской торговой компанией, закупившей и физически транспортировавшей азербайджанский газ в Венгрию по трубопроводу. Это был краткосрочный контракт, но мы рассматриваем его как стратегическое партнерство. Сейчас мы работаем над тем, чтобы заключить долгосрочный контракт с SOCAR. Однако без дополнительных условий трудно говорить о сроках или длительности контракта", - сказал Орбан.

По его словам, ранее долгосрочные контракты MVM в среднем заключались на 30 лет.

"Сегодня у нас есть контракт на 15 лет, который считается долгосрочным. В настоящее время мы также ищем возможности для заключения пятилетних и десятилетних контрактов - они тоже относятся к категории долгосрочных", - добавил генеральный директор MVM CEEnergy.

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