Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов провел обсуждения с председателем Сената Кении (ФОТО)

Политика Материалы 3 июня 2025 20:02 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов провел обсуждения с председателем Сената Кении (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился в Найроби с председателем Сената страны Амазоном Кинги.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел в социальной сети "X".

Согласно информации, министр отметил важность межпарламентского сотрудничества и установления прямых связей между группами дружбы и соответствующими комитетами парламентов.

Обе стороны подчеркнули значимость дальнейшего укрепления межпарламентского диалога и поощрения взаимных визитов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Джейхун Байрамов провел обсуждения с председателем Сената Кении (ФОТО)
Джейхун Байрамов провел обсуждения с председателем Сената Кении (ФОТО)
Джейхун Байрамов провел обсуждения с председателем Сената Кении (ФОТО)
Джейхун Байрамов провел обсуждения с председателем Сената Кении (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости