Азербайджан и Узбекистан многократно увеличили товарооборот и промышленную кооперацию за последние восемь лет

БАКУ /Trend/ – За последние восемь лет товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном увеличился в восемь раз, а объем совместных производств вырос в пять раз.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Милана Базарова, выступая на втором заседании азербайджано-узбекского экспертного совета на тему "Азербайджан и Узбекистан: перспективные направления развития взаимовыгодного сотрудничества".

По ее словам, таких результатов удалось достичь благодаря политической воле и решимости лидеров двух стран, что позволило вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

"Мы подписали договор о союзнических отношениях, а также учредили Высший межгосударственный совет между Азербайджаном и Узбекистаном. Это стало основой для углубления взаимодействия в различных сферах", – отметила Базарова.

Особое внимание, по ее словам, уделяется развитию экономического сотрудничества. В числе приоритетов – замещение импорта из третьих стран за счет использования взаимодополняющих возможностей экономик двух государств. Это особенно важно в условиях глобальной нестабильности и сбоев в логистических цепочках.

"Второе важное направление – углубление промышленной кооперации. Мы уже запустили совместные кластеры в автомобильной, текстильной и шелководческой отраслях. И это только начало. Мы нацелены на расширение сотрудничества и освоение новых перспективных направлений", – подчеркнула она.

Милана Базарова выразила уверенность в том, что партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном будет и дальше динамично развиваться, способствуя устойчивому экономическому росту обеих стран.