Венгрия стремится получить доступ к "зеленой" энергии, производимой в Азербайджане - Марк Альфельди-Борусс

БАКУ /Trend/ - Венгрия стремится получить доступ к "зеленой" энергии, производимой в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель государственного секретаря по энергетической политике в министерстве энергетики Венгрии Марк Альфельди-Борусс, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Мы приветствуем инициативу "Зеленого энергетического коридора" и стремимся получить доступ к "зеленой" энергии, производимой в Азербайджане, укрепляя безопасность энергоснабжения и поддерживая наши климатические цели. Мы верим, что COP29 открыл новую эру, поскольку механизмы климатического финансирования теперь определены, и Венгрия выступает за сотрудничество, "зеленое" развитие и партнерство на основе решений, принятых на COP29", — сказал он.

Альфельди-Борусс также отметил, что углеводороды остаются ключевым элементом энергетического баланса Венгрии.

По его словам, большинство венгерских муниципалитетов обеспечиваются теплом за счет природного газа. Также в стране развиты химическая и нефтехимическая промышленность, включая производство удобрений, которым требуются нефть и газ.

"Одним из ключевых выводов COP29 стало понимание того, что странам, сильно зависящим от углеводородов, таким как Азербайджан, необходимо параллельно двигаться по двум направлениям — снижению выбросов и сохранению роли традиционных энергоресурсов в экономике", — отметил он.

По его словам, Венгрия достигла 8 ГВт установленной мощности фотоэлектрических станций, что позволяет в солнечные дни обеспечивать внутренние потребности.

"Это значительное достижение. Но из-за зависимости от погодных условий мы можем использовать ее лишь в ограниченном объеме. Поэтому необходимы как краткосрочные хранилища энергии, так и сезонные решения. Здесь нам также нужен природный газ для гибкой генерации. В этой связи Венгрия уже начала строительство трех новых ПГУ (парогазовых установок). Чтобы интегрировать большой объем переменных ВИЭ, необходима гибкость энергосектора — с помощью как аккумуляторов, так и ПГУ на природном газе. Также важно сохранять и диверсифицировать маршруты поставок углеводородов — не только маршруты, но и источники", — сказал Альфельди-Борусс.