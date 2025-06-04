В Boston Consulting Group отметили лидерство Азербайджана в продвижении климатической повестки

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ускоренно движется к амбициозным климатическим целям.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG) Антон Косач в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, Азербайджан демонстрирует решительный прогресс в реализации климатической повестки и развитии "зеленой" энергетики:

"Горжусь участием в этой важной дискуссии. Мы видим значительный прогресс и серьёзные амбиции — и в поставленных целях, и в шагах на пути к их достижению", — подчеркнул он.

А.Косач также отметил, что внедрение инновационных решений, включая искусственный интеллект, играет ключевую роль в трансформации энергетического сектора:

"За короткий срок на рынок выведено несколько продуктов, включая решения на основе ИИ для контроля выбросов метана, позволяющие управлять этим процессом в комплексной форме. Также развиваются проекты по использованию ионических жидкостей и систем хранения энергии, смоделированные в Каспийском институте искусственного интеллекта", — добавил Косач.

Спикер подчеркнул значение инициатив Азербайджана в рамках COP29, в том числе развитие зеленого энергетического коридора и экспортных проектов, направленных на устойчивое энергоснабжение Европы.