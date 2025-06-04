Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Алжирский университет рассматривает создание центра азербайджанского языка

Общество Материалы 4 июня 2025 13:23 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Рашид Гараев
Рашид Гараев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В алжирском университете может быть создан центр азербайджанского языка.

Как сообщает в среду Trend, об этом во время лекции на тему «Продолжение колониального мышления в современной системе международных отношений» заявил руководитель научно-исследовательской работы в Университете "Алжир-2" Чакиб Бенхафри.

Отметив, что в данный момент в университете "Алжир-2" более двух тысяч студентов изучают турецкий язык, он сказал: "Нам необходимо налаживать связи между нашими обществами и действовать совместно. Прежде всего, Азербайджанская Республика - это тюркское государство. Именно поэтому нас интересует азербайджанское общество, в котором совместно живут разные этнические группы",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости