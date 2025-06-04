В Ханкенди, Ходжалы и Агдере будет обеспечено современное цифровое наземное теле- и радиовещание

БАКУ /Trend/ - 3 июня состоялось очередное заседание Аудиовизуального совета Азербайджана, которое было посвящено вопросам организации теле- и радиовещания с находящейся на этапе строительства радиотелевизионной передающей станции (РТПС) «Ханкенди».

Об этом в среду сообщили Trend в Аудиовизуальном совете Азербайджана.

Отмечено, что в настоящее время в Карабахе телерадиовещание ведется за счёт трансляции с РТПС «Шуша», «Шахери», «село Гасанриз» и ряда других.

После ввода в эксплуатацию РТПС «Ханкенди» зона охвата телевещания и радиовещания в Карабахе и Восточном Зангезуре значительно расширится. В частности, города Ханкенди, Ходжалы и Агдере будут полностью охвачены современным цифровым наземным телерадиовещанием, а также аналоговым FM-радиовещанием.

На заседании была отмечена и положительно оценена деятельность инфраструктурного оператора - ОО «Радио- и телевещание и спутниковая связь» по созданию современной телерадиовещательной сети на освобождённых территориях, а также работа Государственного управления радиочастот по выявлению и вводу в эксплуатацию пригодных для использования свободных радиочастот в этих регионах.

По итогам обсуждений с учётом информации, полученной от Государственного управления радиочастот, и потребностей инфраструктурного оператора было принято решение о выделении ОО «Радио- и телевещание и спутниковая связь» соответствующих радиочастот для осуществления наземного цифрового телевизионного вещания в стандарте DVB-T2 и цифрового радиовещания в стандарте DAB+ после ввода в эксплуатацию строящейся радиотелевизионной станции «Ханкенди».

Было также принято решение о выделении соответствующих радиочастот для обеспечения аналогового FM-вещания программ общенациональных радиовещателей с РТПС «Ханкенди» после её ввода в эксплуатацию. Указанные радиочастоты будут предоставлены в пользование как общенациональным, так и региональным наземным радиовещателям, действующим в данном регионе.

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