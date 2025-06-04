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ИИ и кибербезопасность являются приоритетами стратегии SOCAR Türkiye - гендиректор

Экономика Материалы 4 июня 2025 13:10 (UTC +04:00)
ИИ и кибербезопасность являются приоритетами стратегии SOCAR Türkiye - гендиректор

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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БАКУ /Trend/ - Искусственный интеллект и кибербезопасность являются приоритетами стратегии SOCAR Türkiye.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Он подчеркнул, что цифровая трансформация - это не просто модный тренд, а необходимость. "Без него невозможно развивать мотивацию, рентабельность, привлекать таланты и формировать культуру будущего", - сказал он.

Ибадов также рассказал о проектах SOCAR Türkiye, таких как внедрение ИИ-решений для обнаружения аномалий, цифровизация процессов на нефтеперерабатывающих заводах и программах подготовки кадров. Он подчеркнул, что одной цифровой грамотности сотрудников уже недостаточно - необходима цифровая поточность.

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