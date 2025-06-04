Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции в качестве важного актора в мировых процессах - научный сотрудник Университета "Алжир-3"

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции в качестве важного актора в мировых процессах.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем выступлении на конференции на тему «Продолжение колониального мышления в современной системе международных отношений» заявил научный сотрудник факультета политологии Университета "Алжир-3" Хишам Дауд.

Он отметил растущую роль Азербайджана в мировой политике и подчеркнул важность усилий страны на международной арене.

"Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции как важный актор на мировой арене. Ярким подтверждением этому является проведение в Баку масштабного и значимого международного мероприятия — климатической конференции COP29. Это не только признание вклада страны в глобальную повестку, но и возможность продемонстрировать способность быть мостом между регионами, культурами и интересами",- добавил Х.Дауд.

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