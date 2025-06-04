Азербайджан и Бразилия разрабатывают программу "От Баку до Белена" по увеличению климатического финансирования - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Бразилия совместно разрабатывают программу "От Баку до Белена", направленную на увеличение целевого показателя климатического финансирования с 300 миллиардов до 1,3 триллиона долларов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

М.Бабаев отметил, что на COP29 был достигнут исторический итог - согласовано финансирование в размере 300 миллиардов долларов.

"Также на COP29 была утверждена масштабная программа - "От Баку до Белена": от 300 миллиардов до 1,3 триллиона долларов из различных источников. Совместно с бразильской командой мы работаем над подготовкой этой программы. Это означает, что нам необходимо определить, какие дополнительные источники финансирования можно привлечь для реализации климатической повестки", - сказал он.

По его словам, помимо государственных источников, необходимо задействовать и другие: международные банки развития, международные финансовые институты, частный сектор, филантропию и другие. Важную роль также играет сотрудничество Юг–Юг.

"Нам нужно уделить внимание активному сотрудничеству Юг–Юг. Потому что, например, Китай, Саудовская Аравия и другие страны развивающегося мира также финансируют "зеленые" проекты в различных государствах Глобального Юга. Поэтому сейчас для нас крайне важный период - напряженная и сложная работа по подготовке этой дорожной карты", - подчеркнул М.Бабаев.