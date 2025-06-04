В Азербайджане внесены изменения в правила регулирования цен на лекарственные средства

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Правила регулирования цен на лекарственные средства, зарегистрированные в государственном реестре и осуществления контроля за этими ценами".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, если юридическое лицо, импортирующее лекарственное средство, организует его оптовую реализацию аптечным организациям внутри страны через другое оптовое фармацевтическое предприятие, то оно обязано выплатить этому предприятию - которое непосредственно поставляет препарат в аптеки - до 40 процентов от суммы, предусмотренной в разделе «Доплата для оптового фармацевтического предприятия».

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