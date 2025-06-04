Российский производитель устройств автоматизации подстанций заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Российский производитель устройств автоматизации подстанций "Энергосервис" намерен выйти на рынок Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом в кулуарах 30-й юбилейной Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week) заявил начальник управления по производству и продаже микропроцессорных устройств компании "Энергосервис" Владимир Бовыкин.

"Компания расположена в городе Архангельск и производит оборудование для автоматизации подстанций, измерения, управления, а также системы SCADA.

Мы экспортируем продукцию во многие страны. Наши устройства пользуются большой популярностью в России, Беларуси и Казахстане.

В настоящее время мы сотрудничаем с некоторыми странами Европы и Азии, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами. Но, как я уже говорил, наш основной рынок - это Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие страны.

Однако мы надеемся, что найдём партнёров и в Азербайджане",- добавил он.

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