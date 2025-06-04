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В Баку начался второй день международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" (ФОТО)

Политика Материалы 4 июня 2025 10:45 (UTC +04:00)
В Баку начался второй день международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" (ФОТО)

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - В Баку при организации Бакинской инициативной группы стартовал второй день международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма".

Как сообщает в среду Trend, в рамках мероприятия участники конференции прочитают лекцию для преподавателей и студентов Азербайджанского университета языков на тему "Продолжение колониального мышления в системе современных международных отношений".

Отметим, что параллельно в Университете AДA также будет прочитана лекция для преподавательского состава и студентов.

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В Баку начался второй день международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" (ФОТО)
В Баку начался второй день международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" (ФОТО)
В Баку начался второй день международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" (ФОТО)
В Баку начался второй день международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" (ФОТО)
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