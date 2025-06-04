В Баку начался второй день международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку при организации Бакинской инициативной группы стартовал второй день международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма".

Как сообщает в среду Trend, в рамках мероприятия участники конференции прочитают лекцию для преподавателей и студентов Азербайджанского университета языков на тему "Продолжение колониального мышления в системе современных международных отношений".

Отметим, что параллельно в Университете AДA также будет прочитана лекция для преподавательского состава и студентов.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!