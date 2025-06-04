За последние годы количество совместных предприятий между Узбекистаном и Азербайджаном увеличилось в разы - посол

БАКУ /Trend/ - За последние годы количество совместных предприятий между Узбекистаном и Азербайджаном увеличилось в пять раз.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на втором заседании азербайджано-узбекского экспертного совета на тему "Азербайджан и Узбекистан: перспективные направления развития взаимовыгодного сотрудничества".

В настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 540 компаний с азербайджанским капиталом, а в Азербайджане работают около 70 предприятий с участием узбекского капитала.

По словам посла, на основе накопленного опыта уже успешно реализуются совместные проекты в сфере автомобилестроения, а также создаются текстильные и шелководческие кластеры в Азербайджане. В Узбекистане налажено производство гипсокартона и ювелирных изделий в рамках двустороннего сотрудничества.

"За последние пять лет товарооборот между нашими странами увеличился в три раза и достиг 255 миллионов долларов. Цель - довести его до одного миллиарда долларов", - отметил Ашрафханов.

В прошлом году Ташкент и Баку согласовали программу по 20 ключевым направлениям сотрудничества, включая совместное производство "зеленой" энергетики и ее экспорт в Европу через Азербайджан. Кроме того, важное место в повестке занимает развитие транспортно-логистических коридоров, что обе страны рассматривают как стратегический фактор роста.

Посол особо подчеркнул значение Договора о союзнических отношениях, подписанного в августе прошлого года президентами двух стран. Документ, по его словам, носит исторический характер и символизирует новый уровень межгосударственного взаимодействия, оказывая влияние не только на Южный Кавказ и Центральную Азию, но и на процессы в Евразии в целом.

"Узбекистан и Азербайджан активно поддерживают друг друга на международных площадках - таких как ООН, Движение неприсоединения, Организация Тюркских государств, СНГ, ОЭС и другие", - добавил он.

Дипломат отметил, что только за последние три года главы двух государств совершили по пять взаимных визитов, что свидетельствует о беспрецедентной интенсивности политического диалога.

Узбекистан и Азербайджан объявили 2025 год Годом экономической кооперации, а в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. К юбилею подготовлен комплекс мероприятий, включая два визита высокого уровня и масштабные культурно-гуманитарные инициативы.

"Мы придаем большое значение укреплению гуманитарных связей. Ярким примером стало празднование в обеих странах 880-летия великого поэта Низами Гянджеви", — подчеркнул Ашрафханов.