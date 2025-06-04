"Единое здоровье" - стратегическая основа продовольственной безопасности - Закия Мустафаева

БАКУ/ Trend/ - Комплексный подход к обеспечению продовольственной безопасности в рамках концепции «Единое здоровье» имеет решающее значение.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Закия Мустафаева в ходе выступления на открытии конференции на тему «Всемирный день продовольственной безопасности: Наука в действии», организованной совместно АПБА, офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане и Университетом АДА.

"Безопасные продукты питания являются одним из ключевых условий устойчивости жизни и сохранения здоровья человека. Ежегодно около 600 миллионов человек заражаются заболеваниями, передающимися через пищу. При этом примерно 420 тысяч человек погибают в результате употребления небезопасной или загрязнённой пищи.

Особенно сильно от этой угрозы страдают дети младше пяти лет - они составляют 40 процентов всех случаев заболеваний, вызванных пищевыми продуктами, и ежегодно около 125 тысяч детей умирают по этой причине. Эта статистика показывает, что небезопасная или загрязнённая пища представляет серьёзную угрозу не только для здоровья человека, но и для экономического благополучия. Особенно сильно эта опасность сказывается на уязвимых и маргинализированных группах населения - таких как женщины, дети, пострадавшие от конфликтов и мигранты",- отметила она.

Заместитель председателя подчеркнула, что Всемирный День продовольственной безопасности ежегодно отмечается под разными девизами.

"В этом году официальным девизом Дня продовольственной безопасности стало: «Продовольственная безопасность: наука в действии». Этот девиз ещё раз подчёркивает особую важность научных знаний и их практического применения в обеспечении продовольственной безопасности.

Роль науки в обеспечении продовольственной безопасности имеет важное и многогранное значение. Научные достижения и технологические инновации в этой сфере позволяют свести к минимуму риски на всех этапах - от производства и хранения до транспортировки и потребления продуктов питания. Благодаря таким научным направлениям, как микробиология, биотехнология, химия, пищевая инженерия и другим смежным областям, становится возможным своевременное выявление микроорганизмов, токсинов и вредных веществ, оценка рисков и принятие превентивных мер.

Кроме того, в рамках концепции «Единое здоровье» комплексный подход к обеспечению продовольственной безопасности имеет решающее значение не только для здоровья человека, но и для устойчивости всей экосистемы. Этот подход играет стратегическую роль в планировании превентивных мер как на национальном, так и на международном уровне",- добавила она.

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