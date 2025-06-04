Узбекистан значительно нарастил объем транзита через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - За последние четыре года объем грузоперевозок через азербайджанскую инфраструктуру увеличился в пять раз и достиг одного миллиона тонн в 2024 году.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов в ходе второго заседания азербайджано-узбекского экспертного совета на тему "Азербайджан и Узбекистан: перспективные направления развития взаимовыгодного сотрудничества".

По его словам, столь тесное взаимодействие стало возможным благодаря высокому уровню политического диалога и личным доверительным отношениям между лидерами Азербайджана и Узбекистана.

"За последние три года мы подписали важнейший договор о союзнических отношениях и учредили Высший межгосударственный совет, который координирует все ключевые направления взаимодействия. Такой уровень сотрудничества за столь короткий срок - редкий пример в международной практике", - отметил Арипов.

Он подчеркнул, что с 2017 года между двумя странами состоялось около 150 визитов на различных уровнях, что свидетельствует о высокой динамике двустороннего диалога.

Кроме того, он отметил, что хоть и текущие показатели могут показаться умеренными, темпы роста впечатляют: за последние восемь лет товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном увеличился в восемь раз, а число совместных предприятий - в пять раз. Ведется активная работа по замещению импорта из третьих стран и углублению промышленной кооперации.

"У нас уже работают совместные предприятия по производству автомобилей, созданы кластеры в текстильной и шелководческой отраслях. Мы также видим большие перспективы в сотрудничестве в энергетике - как в освоении месторождений, так и в развитии "зеленой" энергетики", - добавил он.

Арипов отметил важность транзитного потенциала Азербайджана и подтвердил заинтересованность Узбекистана в дальнейшем расширении транспортно-логистического взаимодействия.

"Азербайджан обладает уникальным стратегическим положением. Мы заинтересованы в развитии совместных проектов - в частности, железнодорожных маршрутов, соединяющих Китай и Узбекистан, а также в полномасштабном использовании потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. Это направление интересно и азербайджанской стороне", - подчеркнул он.