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bp создаст лабораторию возобновляемой энергии в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности

Экономика Материалы 4 июня 2025 13:25 (UTC +04:00)
bp создаст лабораторию возобновляемой энергии в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности
Фото: Искусственный интеллект

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - bp создаст лабораторию возобновляемой энергии в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Как сообщает в среду Trend, за счет гранта, выделенного представительством компании bp Exploration Limited в Азербайджане, будут проведeны работы по капитальному ремонту для создания лаборатории возобновляемой энергии.

В связи с этим между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и ООО Greentech Solution заключён договор закупки на сумму 580 тысяч манатов.

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