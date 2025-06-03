На 22-й Каспийской международной выставке обсудили цифровизацию железнодорожного транспорта

БАКУ /Trend/ - В рамках 22-й Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики ("TransLogistica Caspian") была организована панельная дискуссия на тему "Цифровизация железнодорожного транспорта".

Trend сообщает, что в ходе обсуждений были затронуты цифровые решения, применяемые железнодорожными организациями стран-участниц проекта TRACECA, и обмен опытом между ними.

Участвовавший в мероприятии главный советник департамента цифрового развития ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Асиф Гусейнов рассказал о работе, проделанной АЖД в направлении оцифровки грузоперевозочных операций, подчеркнув, что в результате применения цифровых решений осуществляется эффективный электронный обмен информацией с соседними странами, ускоряются операции.

Участники дискуссии отметили, что цифровизация железнодорожных операций еще больше укрепляет сотрудничество в области транспорта в регионе и создает новые возможности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!