Представители госкомиссий Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести лиц рассмотрели возможности обмена информацией и координации поисковых мероприятий

БАКУ /Trend/ - Состоялась очередная встреча представителей государственных комиссий Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести лиц.

Как сообщает в среду Trend, в рамках встречи стороны обсудили гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судеб лиц, пропавших без вести во время конфликта.

На встрече были рассмотрены возможности обмена информацией и вопросы координации поисковых мероприятий.

Стороны подчеркнули важность продолжения диалога в гуманитарной сфере и заявили о готовности к дальнейшим контактам в интересах семей пропавших без вести лиц.

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