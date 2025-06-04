UNEC добился значительного роста в международном рейтинге

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) в очередной раз добился значительных успехов в международном масштабе.



По данным рейтинга RoundUniversityRankings(RUR) 2025, UNECпо сравнению с 2022 годом поднялся с 960-го места на 855-е место в мире. UNEC, добившись такого результата, находится на втором месте в стране.



Общий балл, набранный UNEC, составил 42631, что на 12326 баллов или почти на 40 процентов больше, чем за последние 3 года.