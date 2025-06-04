В Баку проходит конференция, посвященная вопросам продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит конференция на тему "Всемирный день продовольственной безопасности: наука в действии", организованная совместно Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане и Университетом АДА.

Как сообщает в среду Trend, День продовольствия, проходящий под девизом «Наука в действии», начал свою работу в Университете АДА.

В рамках конференции представители международных организаций, государственных структур, научных и образовательных учреждений, а также международные эксперты соберутся вместе в рамках концепции «Единое здоровье», отражающей взаимосвязь между здоровьем человека, животных, растений и окружающей среды.

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