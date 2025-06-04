Saipem рассматривает возможности расширения и проекты по декарбонизации в Центральной Азии (Эксклюзив)
Центральная Азия приобретает все большее стратегическое значение для Saipem. Мы видим значительные возможности для расширения нашего присутствия - как за счет прямого участия в проектах, так и через стратегическое партнерство, заявил региональный директор компании по Румынии, Азербайджану, Казахстану и Турции Эрнесто Ферленги.
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