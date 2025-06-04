В Азербайджане проводится тренинг с участием Мобильной тренинговой группы НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству» между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2025 год, с участием Мобильной тренинговой группы Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводится тренинг на тему «Процесс планирования операций».

Об этом в среду сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

"В ходе тренинга, проходящего в Центре военных игр Национального университета обороны, организуются теоретические и практические занятия по планированию и управлению операциями в НАТО, а также по другим темам", - говорится в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!