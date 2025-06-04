Азербайджан обеспечил результативность COP29 несмотря на глобальные вызовы - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обеспечил результативность COP29 несмотря на глобальные вызовы.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик от Азербайджана на COP29 Ялчин Рафиев в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, конференция COP29 стала историческим событием не только из-за достигнутых результатов, но и из-за условий, в которых проходил процесс.

"Мы должны понять всю структурную важность COP. В Баку акцент был сделан на климатическом финансировании, что стало одной из ключевых основ соглашения. Без финансов вы не можете сократить выбросы или адаптироваться к изменениям климата", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что в условиях геополитической напряженности и смены правительств в ряде стран переговорный процесс был особенно сложным, однако Азербайджану удалось обеспечить инклюзивность и результативность COP29.

"Мы старались сделать так, чтобы все - от производителей нефти и газа до сторонников чистой энергетики - были услышаны. Без участия всех сторон невозможен эффективный энергетический переход", - добавил Рафиев.

Он также обратил внимание на энергетические инициативы COP-29, включая проекты по развитию "зеленой" энергетики, инфраструктуры для хранения и передачи энергии, а также продвижению зеленого водорода как одного из ключевых компонентов устойчивого будущего.