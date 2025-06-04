Потенциал Ирана по переработке сырой нефти увеличился
За последние месяцы Иран значительно нарастил потенциал переработки нефти. Улучшения охватили несколько крупных НПЗ, что позволило снизить объемы хранения и транспортировки сырой нефти. Также была обеспечена стабильная поставка топлива потребителям в зимний период.
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