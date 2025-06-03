Азербайджан демонстрирует свое лидерство на глобальной энергетической карте - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан еще раз демонстрирует свое лидерство на глобальной энергетической карте.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"30-й Бакинский Энергетический Форум и "Бакинская энергетическая неделя", проходящие в настоящее время в Баку, вновь привлекли внимание к энергетической сфере региона и мира. Это мероприятие является не только продолжением традиционных энергетических выставок, но и важной международной платформой, демонстрирующей стратегическое видение энергетической политики Азербайджана, его вклад в глобальное сотрудничество и планы на будущее. Этими мероприятиями Азербайджан еще раз демонстрирует свое лидерство на глобальной энергетической карте. Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии официального открытия форума и обращение к участникам мероприятия наглядно раскрывают как путь, пройденный нашей страной в энергетическом секторе, так и предстоящие цели", - сказал политолог.

По его словам, 30-летие Форума является знаменательным этапом энергетической политики Азербайджана после обретения независимости.

"За эти 30 лет Азербайджану удалось не только вывести свои энергоресурсы на мировые рынки, но и перестроить свою энергетическую инфраструктуру и стать надежным партнером на международной арене. Выступая на церемонии открытия мероприятия, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня Азербайджан - страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой. Глава государства сказал: "Доля нефти и газа в нашем ВВП составляет чуть более 30 процентов. Азербайджан проводит масштабные экономические реформы, и наша экономика самодостаточна. Наш внешний долг составляет менее 7 процентов ВВП, а наши финансовые резервы превышают наш внешний долг в 14 раз. Нам удалось сократить бедность за счет справедливого распределения национального богатства. Сегодня уровень бедности составляет около 5 процентов".

Нефтяная стратегия, основа которой была заложена "Контрактом века", подписанным в 1994 году, не только обеспечила экономическую независимость, но и многократно увеличила геополитический вес Азербайджана. В этот период эксплуатация месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", ввод в эксплуатацию трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси - Эрзурум, успешная реализация Южного газового коридора и проект TAP подключили энергетическую инфраструктуру Азербайджана к международной сети", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что сегодня Азербайджан играет уникальную роль в европейской энергетической безопасности.

"Энергетическая безопасность - один из главных вопросов, стоящих сегодня на повестке дня ведущих мировых держав. Азербайджан в этом вопросе стал стратегическим партнером континента. Как подчеркнул в своем выступлении Президент Ильхам Алиев, сегодня Азербайджан экспортирует газ в 12 стран, а в прошлом году эта цифра была равна 8. Глава государства сказал: "Мы все еще находимся в процессе переговоров и инвестиций с некоторыми странами с целью расширения нашей географии поставок. Таким образом, с точки зрения географического охвата трубопроводным газом, считаю, что Азербайджан сейчас является одной из ведущих стран в мировом масштабе. Все это является положительной динамикой, и мы видим позитивное влияние нашего энергетического развития не только на потенциал самого Азербайджана, но и на соседние страны".

Азербайджан стал одной из основных стран-экспортеров газа в Европу. Страна находится на первом плане как надежный партнер, особенно после начала российско-украинской войны, когда Европа стала искать альтернативные источники поставок газа", - сказал он.

По словам политолога, стратегическое соглашение, подписанное между Европейским Союзом и Азербайджаном в области энергетики, а также неоднократные визиты в Баку руководителей Европейской комиссии показывают, что будущее этого сотрудничества будет многогранным и устойчивым.

A.Гараев также коснулся повестки дня "зеленой" энергии Азербайджана.

"Повестка дня Азербайджана в области "зеленой" энергии довольно амбициозна. Как заявил Президент Ильхам Алиев: "Страна, богатая нефтью и газом, инвестирует совместно с иностранными инвесторами в зеленую энергетику, что демонстрирует нашу ответственность. С таким потенциалом «зеленой» энергии мы определенно сможем удовлетворить растущие потребности Азербайджана в электроэнергии, в основном за счет возобновляемых источников, что позволит нам сэкономить еще несколько миллиардов кубометров газа, которые будут доступны для экспорта".

То есть Азербайджан сегодня занимает лидирующие позиции в регионе во всех сферах энергетики. Карабах и Восточный Зангезур объявлены "зеленой энергетической зоной". Солнечный и гидроэнергетический потенциал в этих районах очень высок. В то же время разрабатываются проекты по ветроэнергетике на Каспийском море. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Азербайджан и в этом направлении в будущем станет государством - лидером", - сказал он.

Политолог отметил, что в мероприятиях, проводимых в рамках "Бакинского энергетического форума", принимают участие сотни компаний из десятков стран. "В работе форума приняли участие главы государств, представители министерств, руководители транснациональных энергетических компаний. А это говорит о том, что Баку уже стал одним из важных центров международной энергетической дипломатии. В обращении к участникам форума Президент Азербайджана четко обозначил основные принципы и приоритеты в энергетической политике нашей страны. Глава государства сказал: "Это значимое событие играет роль важной платформы для представления наших достижений в энергетической сфере и обсуждения будущих приоритетов. Мы участвуем уже в 30-м по счету, юбилейном мероприятии, что еще раз подтверждает его успешную историю и значение".

Это показывает, что Азербайджан выделяется не только своими техническими возможностями, но и политической надежностью. Сегодня геополитическая стабильность, долгосрочное планирование и правовая прозрачность в энергетической сфере являются основными критериями, и Азербайджан отвечает всем этим параметрам", - сказал он.

По словам А.Гараева, Бакинский энергетический форум еще раз показал, что страна лидирует в энергетическом диалоге в регионе и в мире." Стратегическое видение, долгосрочное планирование и политическая воля Президента Ильхама Алиева являются основной гарантией успехов Азербайджана в этой области. Энергетическая политика Азербайджана уже выходит за рамки национальных границ и входит в число ключевых факторов, формирующих энергетическую карту Евразии", - добавил он.

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