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В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)

Политика Материалы 3 июня 2025 20:22 (UTC +04:00)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 3 июня продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на открытом судебном заседании, проходящем в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева и при участии судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья — Гюнель Самедова), подсудимый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им адвокатом.

Перед заслушиванием показаний судья Зейнал Агаев разъяснил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Новость обновляется

В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших (ФОТО)
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